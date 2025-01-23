Подмосковные сноубордисты завоевали медали на пятом этапе Кубка России

Подмосковные спортсмены завоевали золотую и серебряную медаль на пятом этапе Кубка России по сноуборду, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​По итогам соревнований в дисциплине «параллельный слалом» первое место занял Станислав Керженцев. Следом за ним расположился еще один подмосковный сноубордист Степан Наумов. Замкнул тройку призеров Илья Витюгов из Челябинской области.

В финальном заезде Станислав Керженцев опередил Степана Наумова всего на 0,04 секунды. Оба представителя Московской области показали свои лучшие результаты в рамках розыгрыша Кубка России сезона 2024/2025 годов.

​Пятый этап Кубка России по сноуборду состоялся с 22 по 23 января на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в городе Миасс Челябинской области. Здесь также пройдет шестой этап Кубка страны. Соревнования проводятся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».​

​Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.