Подмосковные синхронисты завоевали 29 наград

Спортсмены из Подмосковья удостоились 8 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей.

​Среди мальчиков и девочек до 10 лет подмосковные синхронисты завоевали три золотые награды. В соревнованиях мальчиков и девочек до 13 лет на счету Московской области две золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей. А в категории юношей и девушек до 16 лет — одно золото, два серебра и три бронзы. В копилке у взрослых спортсменов из Подмосковья — одна золотая, две серебряные и четыре бронзовые награды. Также в дисциплине «Группа Трофи» представители региона заняли первое и третье места.

В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из России, а также гости из Азербайджана.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.