сегодня в 14:27

Подмосковные синхронистки взяли шесть медалей на Кубке России

Сборная Подмосковья завоевала шесть медалей на Кубке России по синхронному плаванию. В копилке команды два золота, три серебра и одна бронза, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Победителем Кубка России в дисциплине «соло — техническая программа» среди женщин стала Валерия Плеханова. Второе и третье места заняли соперницы из Санкт-Петербурга.

Второе «золото» сборная завоевала в дисциплине «группа». В составе подмосковного коллектива выступили Марина Белова, Яна Ковальчук, Анастасия Никитенко, Виктория Сидоренко, Анна Супрунюк, Валерия Плеханова, Александра Воронова, Станислава Прокофьева, Ксения Акчибаш, Екатерина Акчибаш, Софья Бабиченко и Дарья Кожевникова. «Серебро» и «бронзу» завоевали команды из Татарстана и Санкт-Петербурга соответственно.

Серебряными призерами в дисциплине «дуэт — техническая программа» второе место заняли Валерия Плеханова и Анастасия Никитенко. Победителями в этих соревнованиях стали синхронистки из Санкт-Петербурга, а «бронзу» завоевали спортсменки из Татарстана.

Вторую серебряную медаль подмосковные спортсменки завоевали в дисциплине «группа — техническая программа». В составе команды выступили спортсменки Екатерина Акчибаш, Марина Белова, Александра Воронова, Яна Ковальчук, Дарья Кожевникова, Станислава Прокофьева, Виктория Сидоренко, Анна Супрунюк, Ксения Акчибаш, Софья Бабиченко, Анастасия Никитенко и Валерия Плеханова. «Золото» и «бронза» у сборных Санкт-Петербурга и Татарстана соответственно.

Этим же составом команда Московской области стала серебряным призером в дисциплине «группа — произвольная программа», где первое и третье места заняли представительницы Санкт-Петербурга.

Еще одно командное выступление в дисциплине «акробатическая группа» принесло сборной региона бронзовую медаль. «Золото» и «серебро» у столичных коллективов.

Спортсменки являются воспитанницами подмосковного Училища олимпийского резерва № 4 (Чехов) и СШОР по водным видам спорта (Руза).

По итогам турнира команда Московской области заняла второе место в медальном зачете. На первом месте расположилась сборная Санкт-Петербурга, а на третьем — синхронистки из Москвы.

Пятый Кубок России по синхронному плаванию проходил с 19 по 22 ноября в Калининграде в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». В нем принимали участие более 240 спортсменов из 17 регионов России. Сильнейшие синхронисты получат право войти в топ-6 сильнейших участников серии «Гран-При».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.