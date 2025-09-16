Подмосковные шахматистки взяли золото и серебро спортигр Александра Невского

Представительницы Московской области заняли первое и второе место на личном турнире по блицу среди девочек в рамках международных спортивных Игр святого благоверного князя Александра Невского, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Обладательницей золотой награды стала Ульяна Бубнова из городского округа Домодедово. На вторую ступень пьедестала почета поднялась еще одна подмосковная шахматистка — Александра Морозова из муниципального округа Егорьевск. И замкнула тройку призеров спортсменка из Самарской области Мария Калугина.

​Соревнования проходили в девять туров. В них приняли участие свыше 100 юных шахматисток 2011 и 2012 годов рождения из России, стран СНГ и Сербии.

​Международные спортивные Игры святого благоверного князя Александра Невского проходили в Санкт-Петербурге с 9 по 15 сентября.

В программу соревнований вошли семь дисциплин: баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, самбо, скейтбординг, шахматы и ВФСК ГТО. Игры объединили более 2,5 тыс. спортсменов из 74 регионов России, а также гостей из других стран.

​Игры Александра Невского проводились в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.