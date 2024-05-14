Подмосковные регбисты стали победителями турнира и призерами первенства России

Команды из Московской области завоевали золотую, серебряную и бронзовую медаль на Всероссийских соревнованиях по регби среди девочек до 15 лет и первенстве России среди девушек до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Победителями всероссийских соревнований «Весенний турнир» стали регбистки из Долгопрудного. В финале команда «Долгопрудненские соколы» обыграла «Красный Яр» со счетом 25:5. На этом же турнире бронзовые медали в активе команды СШОР по игровым видам спорта Московской области.

На первенстве страны по регби-7 среди девушек до 18 лет сборная Московской области завоевала серебряные медали. В решающем матче подмосковные спортсменки уступили сборной Пензенской области со счетом 10:31.

Всероссийские соревнования «Весенний турнир» среди девочек до 15 лет и первенство России по регби-7 среди девушек до 18 лет прошли 11 и 12 мая в Москве на стадионе «Фили». Турниры организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.