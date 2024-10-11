Подмосковные регбисты сразятся за Кубок Оболенского 12 октября

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Игроки регбийного клуба «ВВА-Подмосковье» сыграют в матче на Кубок Оболенского в Самаре 12 октября, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

За заветный трофей поборются две команды: сборная России и сборная легионеров чемпионата России по регби «Российские Барбарианс».

​В составе национальной сборной сыграют: Александр Иванов, Александр Белослудцев и Ислам Абдулкадиров. А за команду «Российские Барбарианс» на поле выйдет Михаил Бабаев.

​Встреча состоится 12 октября в 14:30 (мск) в городе Самара на стадионе «Солидарность Самара Арена». Получить бесплатные билеты на матч можно по ссылке.

В прошлом году команда «Российские Барбарианс» одержала победу над сборной России со счетом 25:21 и стала обладателем первого в истории Кубка Оболенского.

​Матч за Кубок Оболенского по регби состоится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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