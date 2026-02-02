Подмосковные рапиристы выиграли золото и бронзу на Кубке мира в Тунисе

Спортсмены Московской области завоевали две золотые и одну бронзовую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах, который прошел в Хаммамете с 29 по 31 января 2026 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В командных соревнованиях среди девушек золотые медали выиграли Ирина Зорина, Милана Левчук и Стефания Часовникова, представляющие УОР №1 из Краснознаменска и Центр фехтования Ильгара Мамедова. В личном зачете спортсменки региона встретились между собой уже на стадии 1/8 финала. Ирина Зорина одержала победу над Стефанией Часовниковой со счетом 14:13, а затем обыграла Милану Левчук в четвертьфинале — 15:11. В полуфинале Зорина уступила сопернице из Франции и стала бронзовым призером среди рапиристок до 21 года.

В мужском командном турнире среди кадетов подмосковный спортсмен Дмитрий Чащин, также представляющий УОР №1, в составе сборной России завоевал золотую медаль. Российские рапиристы победили команды Египта (45:19), Китая (45:29) и в финале уверенно обыграли сборную Великобритании со счетом 45:33.

Этап Кубка мира собрал сильнейших фехтовальщиков из разных стран мира и стал успешным для подмосковных спортсменов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.