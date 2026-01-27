сегодня в 16:07

Подмосковные рапиристы выиграли четыре медали на Всероссийских соревнованиях в Москве

Спортсмены Московской области завоевали золото, серебро и две бронзы на всероссийских соревнованиях по фехтованию на рапирах среди мужчин и женщин, которые прошли в Москве с 22 по 26 января 2026 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Сборная «Россия-2», в составе которой выступала подмосковная спортсменка Айла Мамедова, одержала победу в командном турнире среди женщин. В финале команда обошла сборную «Россия-1», за которую также фехтовала представительница Московской области Анна Соловьева.

В матче за бронзу сборная Московской области встретилась с командой Курской области и одержала победу. В состав подмосковной команды вошли Василиса Бахтиярова, София Дзобаева, Мариам Курасбедиани и Ксения Глебова.

В личных соревнованиях среди мужчин бронзовую медаль завоевал Григорий Семенюк из Московской области. Первое и второе места заняли спортсмены из Санкт-Петербурга и Самарской области. В турнире приняли участие 65 рапиристов.

Всероссийские соревнования по фехтованию проводились в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.