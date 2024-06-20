Подмосковные пловцы завоевали золотые медали на играх БРИКС

Подмосковные пловцы открыли счет наградам на соревнованиях по плаванию в рамках международных игр стран БРИКС в Казани. В финальном заплыве на 100 метров они показали лучшее время. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В финальном заплыве на 100 метров баттерфляем подмосковный пловец Герман Зажирский показал лучшее время — 52,54 секунды. Следом за ним финишировал Григорий Пекарский из сборной Белоруссии с результатом 52,66 секунды. Замкнул призовую тройку представитель Ганы Абеку Джексон, его время — 53,08 секунды.

​Среди женщин на дистанции 200 метров в плавании баттерфляем почетное третье место с результатом в 2 минуты и 13,39 секунды заняла Дарья Рогожинова из Московской области. Ее опередили россиянка Серафима Фокина, преодолевшая дистанцию за 2 минуты и 11,72 секунды, а также бразильянка Мария Луиза де Карвалью, которой потребовалось на 0,02 секунды больше, чтобы доплыть до финиша (2 минуты и 11,74 секунды).

​Соревнования по плаванию на играх стран БРИКС проходят с 19 по 21 июня в спорткомплексе «Дворец водных видов спорта» в городе Казань.

​Игры БРИКС — ежегодные мультиспортивные соревнования между государствами-участниками экономической группы БРИКС. В рамках российского председательства в объединении БРИКС Игры 2024 года было решено провести в г. Казани. В столицу Республики Татарстан приехали более 4 тысяч спортсменов из 90 стран, чтобы разыграть медали в 27 видах спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.