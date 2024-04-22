Подмосковные пловцы завоевали 6 медалей чемпионата РФ по плаванию

Спортсмены из Подмосковья удостоились трех золотых, двух серебряных и одной бронзовой награды на чемпионате РФ по плаванию, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Чемпионами страны среди женщин стали Дарья Рогожинова в комплексном плавании на 400 м и Татьяна Белоногофф в заплыве на 50 м брассом. Также во второй день соревнований они записали на свой счет по одной серебряной медали. Татьяна Белоногофф показала второе время на дистанции 100 м брассом, а Дарья Рогожинова заняла второе место по итогам заплыва на 200 м комплексным плаванием.

​Еще одно «золото» для Московской области выиграл Александр Степанов, который показал лучшее время на дистанции 400 м вольным стилем среди мужчин. После своего триумфа подмосковный пловец был вынужден сняться с соревнований. Александр Степанов не смог продолжить выступление на турнире из-за травмы плечевого сустава.

​Один из самых титулованных пловцов сборной Подмосковья Евгений Рылов поднялся на третью ступень пьедестала по итогам заплыва на 200 м на спине. В борьбе за второе место он уступил лишь 0,03 секунды, а победителю заплыва — 0,2 секунды.

Турнир являлся отборочным на Игры БРИКС и Всемирные игры дружбы.

​Чемпионат России по плаванию проходил с 14 по 19 апреля года в городе Казань. В соревнованиях приняли участие более 700 сильнейших пловцов из более чем 70 регионов России, в том числе 26 представителей Подмосковья.

Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.