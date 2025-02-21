Подмосковные пловцы завоевали 2 медали на старте Кубка РФ в Калининграде

Спортсмены из Подмосковья Евгений Рылов и Евангелина Шейнина записали на свой счет по одной бронзовой медали на первом этапе Кубка России по плаванию, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Двукратный олимпийский чемпион, двукратный призер Олимпиады Евгений Рылов показал третье время в 50-метровом заплыве на спине — 25,81 секунды. Лучший результат у представителя Мурманской области Павла Самусенко — 24,78 секунды. И второе место занял Данил Закожурников из Новосибирской области — 25,78 секунды.

В аналогичном заплыве среди женщин тройку призеров замкнула 16-летняя подмосковная спортсменка Евангелина Шейнина. Ей удалось проплыть дистанцию за 29,11 секунды.

Серебряную награду выиграла Дарья Устинова из Новосибирской области — 29,05 секунды. И обладательницей Кубка страны в данном разделе соревнований стала Алина Гайфутдинова, выступающая за Калужскую область — 28,10 секунды.

​Первый этап Кубка России по плаванию проходил в городе Калининград с 18 по 21 февраля.

Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.