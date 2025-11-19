Подмосковные лыжники завоевали 2 медали на Всероссийских соревнованиях

сегодня в 13:16

Подмосковные спортсмены завоевали две медали в первый день всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Кубок Хакасии» на призы главы региона, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковные лыжники Артем Барков (Люберцы) и Арсений Поздеев (Истра) завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно в дисциплине «спринт классическим стилем» среди мужчин. Победителем гонки стал спортсмен, представляющий ХМАО-Югра.

В первый день соревнований в спринте классическим стилем выступили более 300 спортсменов из 30 регионов России, в том числе представители юниорской сборной страны.

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Кубок Хакасии» на призы главы региона прошли 17 и 18 ноября в р. п. Вершина Теи (Республика Хакасия) в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.