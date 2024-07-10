Подмосковные легкоатлеты завоевали пять медалей на Кубке России

Спортсмены Московской области завоевали пять медалей в финальный день Кубка России по легкой атлетике. У представителей региона одна золотая, три серебряных и одна бронзовая медали. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В завершающий день соревнований копилку наград подмосковной команды пополнили бегуны. Сергей Дубровский стал лучшим на дистанции 1500 м. Серебряные медали завоевали Андрей Лукин и Владимир Лысенко в стартах на 200 м и на 400 м с барьерами соответственно.

Еще одно «серебро» соревнований принес команде Владимир Панасенков в метании копья. Дмитрий Тарабин, представляющий Московскую область, в этой дисциплине стал бронзовым призером.

По итогам Кубка России в копилке подмосковных атлетов 16 медалей: три золотые, восемь серебряных и пять бронзовых медалей.

Отметим, что участниками соревнований стали более 700 легкоатлетов страны, среди которых были разыграны 40 комплектов наград. Кубок России по легкой атлетике проходил с 7 по 9 июля 2024 года в г. Чебоксары.

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.