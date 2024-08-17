Подмосковные легкоатлеты завоевали еще три награды на чемпионате России

​Спортсмены из Подмосковья добавили в копилку наград региона еще две золотые и одну бронзовую медаль, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В беге на 3000 метров с препятствиями первой финишировала Екатерина Ивонина. Она преодолела дистанцию за 9 минут и 21,58 секунды, выполнив олимпийский норматив. Для подмосковной спортсменки это лучший результат в текущем сезоне. Ее ближайшая преследовательница Анна Тропина из Свердловской области показала время 9 минут и 40,77 секунды. Замкнула тройку призёров Анастасия Красильникова из Чувашской Республики — 9 минут и 56,09 секунды.

​Ещё одну медаль высшего достоинства выиграл Данил Чечела. Он стал чемпионом страны в прыжках в длину. Его результат — 7 м и 79 см. На втором месте расположился представитель Республики Татарстан Данил Корнев — 7 м 77 см. И на третью ступень пьедестала поднялся Кирилл Шумков из Хабаровского края, прыгнувший на 7 м и 52 см.

​В соревнованиях десятиборцев почётное третье место с 7568 очками занял легкоатлет из Московской области Арсений Елфимов. Его опередили Степан Кекин из Омской области (7943 очка) и Александр Комаров из Краснодарского края (7705 очков).

​Напомним, что счёт медалям сборной Московской области на чемпионате России по лёгкой атлетике открыл Иван Афонин, завоевавший «бронзу» в беге на 100 метров.

​В составе сборной Подмосковья выступают 46 спортсменов. В течение четырех дней более 800 легкоатлетов из 70 регионов страны разыграют 46 комплектов медалей. Среди звезд — олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене и чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, которые также представляют Московскую область.

​Чемпионат России по легкой атлетике проходит с 15 по 18 августа в Екатеринбурге. Турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.