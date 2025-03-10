Подмосковные легкоатлеты завоевали девять медалей на международных соревнованиях

Спортсмены Московской области завоевали девять медалей на международных соревнованиях по легкой атлетике в помещении. В копилке представителей региона три золотые, четыре серебряные и две бронзовые награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В мужских соревнованиях в беге на 1 500 м победителем стал представитель региона Сергей Дубровский. Еще один подмосковный спортсмен — Константин Холмогоров — занял второе место. На третьей ступени пьедестала расположился представитель Санкт-Петербурга.

В дисциплине «прыжок в длину» среди мужчин лучшим стал подмосковный легкоатлет Данил Чечела. Второе и третье места заняли спортсмены из Белоруссии и Москвы.

В тройном прыжке среди женщин представительницы региона Виктория Горлова и Дарья Нидбайкина завоевали «серебро» и «бронзу» соответственно. Победителем в этой дисциплине стала легкоатлетка из Краснодарского края. Еще одну серебряную медаль Виктория Горлова завоевала в дисциплине «прыжок в длину», где первое и третье места заняли спортсменки из Краснодарского края и Москвы.

Бегун Владимир Никитин занял высшую ступень пьедестала почета в старте на 3 000 м среди мужчин. Серебряным призером стал представитель Санкт-Петербурга, а бронзовую медаль завоевал спортсмен из Башкортостана.

В беге на 800 м вторым в тройке сильнейших стал Николай Вербицкий. На первом и третьем местах представители Иркутской области и Москвы.

На дистанции 1 500 м среди женщин третьей финишировала подмосковная спортсменка Анастасия Мадышева. Победителем стала представительница Воронежской области, а второе место заняла легкоатлетка из Волгоградской области.

Международные соревнования по легкой атлетике в помещении, финал серии «Снежная королева» проходили 6 и 7 марта 2025 года в Москве.

Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.