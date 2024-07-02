Подмосковные легкоатлеты завоевали 18 медалей на первенстве и чемпионате России

Спортсмены из Подмосковья на первенстве и чемпионате России по легкой атлетике лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН) завоевали четыре золотых, пять серебряных и девять бронзовых медалей. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнования приняли участие более 300 спортсменов из 25 регионов России. Награды разыгрывались в забегах на 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, эстафетах 4×100 м и 4×400 м, в беге с барьерами на дистанциях 100 м, 110 м, 400 м и препятствиями на 3000 м, спортивной ходьбе на 10 000 м, метаниях диска, копья и молота, толкании ядра, прыжках в высоту и длину.

По итогам проведенных состязаний в активе спортсменов из Московской области 18 медалей, из них семь на первенстве России и одиннадцать на чемпионате страны.

Золотые медали завоевали Анастасия Говорова в беге на 100 м с барьерами среди девушек и Елена Поклонова в метании копья среди девушек. Также в активе подмосковной сборной пять бронзовых наград: Анастасия Гармаева в беге на 400 и 800 м, Татьяна Зелепукина в беге на 400 м, Галина Ли в прыжках в длину и Артем Илюшин в беге на 800 м.

Чемпионами страны стали Наталья Саинчина в беге на 400 м с барьерами и Алексей Башмаков на дистанции 3000 м с препятствиями. Также в активе Натальи серебро в беге на 400 метров. На вторую ступень пьедестала поднялись Павел Саркеев в беге на 1500 м, Кира Зыбина в беге на 400 м с барьерами, Иван Плотников в прыжках в высоту и Павел Саркеев в беге на 5000 м. Бронзовые медали завоевали Ольга Сафиуллина в беге на 100 м, Ольга Гордийчук в метании диска и молота и Иван Плотников в беге на 3000 м с препятствиями.

Первенство и чемпионат России по легкой атлетике спорта ЛИН прошел в Саранске на стадионе «Старт» с 20 по 23 июня. Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.