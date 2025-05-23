Подмосковные легкоатлеты взяли второе общекомандное место на первенстве России

Представители Московской области выиграли шесть золотых, семь серебряных и три бронзовые медали на неофициальном первенстве России по легкой атлетике среди команд спортивных училищ и спортшкол, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

​Благодаря 13 завоеванным медалям команда «СШОР по легкой атлетике» Московской области заняла второе место в общекомандном зачете, уступив всего три очка хозяевам соревнований — «СШОР по легкой атлетике» Краснодарского края. Отметим, что никогда ранее спортсмены подмосковной спортшколы не добивались столь высокого командного результата за всю историю данных соревнованиях. Еще одна подмосковная команда — «КСШОР имени М.Трефилова» из города Клин — заняла шестое место.

​Сразу две золотые медали на счету Никиты Шишимрова из Щелкова. Он первым пересек финишную черту в беге на 1500 и 3000 метров. Спортсменка из Щелкова Александра Морозова показала наилучший результат в старте на 400 метров. В барьерном беге на дистанции 100 метров не было равных Анастасии Пшеничной из Коломны. В метании копья первое место занял атлет из Дедовска Никита Фролов. Также квартет бегунов из Подмосковья поднялся на первую ступень пьедестала по итогам женской эстафеты на 100+200+300+400 метров. Золото на счету: Тамары Тимаховой, Алисы Муратовой, Марины Тихоновой и Александры Морозовой.

​Серебряный «дубль» удалось оформить подольской спортсменке Екатерине Кузьменко. Она заняла второе место в прыжках в длину и тройном прыжке. Также второй результат показала Алиса Муратова из Щелкова в беге на 100 метров. В мужской стометровке вторым финишировал Константин Храпов из Коломны. Ирина Выдрицкая из Клина удостоилась серебряной награды в метании молота. В прыжках с шестом отличился еще один атлет из Клина — Андрей Голубев, он стал вторым. И в метании копья в шаге от «золота» расположился Данила Пискарев из Дедовска.

Почетное третье место в беге на 100 метров занял Максим Суханов из Подольска. Еще бронзовым медалистом удалось стать Роману Виноградову из Клина. Он выступал в метании молота. И в мужской эстафете 100+200+300+400 метров тройку призеров замкнули: Артем Аксенов, Константин Храпов, Максим Суханов и Павел Вихор.

Всероссийские соревнования по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет прошли в городе Краснодар с 16 по 19 мая. Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.