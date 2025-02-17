Подмосковные легкоатлеты взяли медали на Всероссийских соревнованиях

Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Кубок Сталинграда» по нацпроекту «Развитие физической культуры и спорта» прошли в Волгограде, сообщает пресс-служба администрации округа Кашира.

На открытии турнира с поздравительной речью выступили председатель областного комитета физической культуры и спорта Владимир Попков, а также олимпийские чемпионы разных поколений — Ирина Привалова, Татьяна Лебедева, Николай Сидоров и Юрий Борзаковский.

В составе сборной команды Московской области выступали спортсмены Спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике. По итогам в копилке школы две медали:

Виктория Горлова стала победителем в тройном прыжке с результатом 13 м 93 см;

Иван Афонин завоевал серебряную медаль в беге на 60 м, преодолев дистанцию за 6 м 71 сек.

«Поздравляем спортсменов с достигнутым результатом. Желаем побед и успехов на спортивном поприще!» — добавили в пресс-службе администрации округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.