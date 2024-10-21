Подмосковные конькобежцы взяли 12 медалей на «Кубке Коломенского Кремля»

Представители Московской области завоевали 12 медалей на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту «Кубок Коломенского Кремля». В копилке конькобежцев региона шесть золотых, три серебряные и три бронзовые медали, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В соревнованиях среди юниорок «золото» на дистанции 500 м завоевала спортсменка Ксения Сиразева. Также она стала серебряным призером на дистанции 1 000 м и заняла третье место в старте на 1 500 м. Серебряным призером на дистанции 500 м стала Мария Сыряная. На дистанции 1 000 м «бронзу» завоевала Мария Логинова.

Среди юниоров лучшим на дистанциях 1 000 и 3 000 м стал Сергей Бобков. Еще одна медаль высшей пробы у Егора Галкина, который финишировал первым в старте на 500 м. Также спортсмен занял третье место на дистанции 1 000 м. «Серебро» в старте на 1 500 м завоевал Владимир Гилюк.

Среди мужчин два «золота» завоевал Даниил Алдошкин. Он пришел первым на дистанциях 1 500 и 5 000 м.

Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Кубок Коломенского Кремля» проходили 18 и 19 октября 2024 года в Коломне.

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.