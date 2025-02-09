Подмосковные конькобежцы стали победителями и призерами первенства России

Представители Московской области выиграли одну золотую и две серебряные медали на первенстве России по конькобежному спорту среди юниоров и юниорок в дисциплине «многоборье», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

​Среди юниорок победу отпраздновала подмосковная спортсменка Ксения Сиразева. Она показала лучшее время во всех четырёх заездах многоборья (500+1000+500+1000 метров). Следом за ней расположилась ещё одна представительница региона — Мария Логинова. Она завоевала серебряную награду, показав на всех четырёх дистанциях третий результат. «Бронза» на счету Варвары Туровой из Челябинской области.

​В соревнованиях среди юниоров вторым стал конькобежец из Московской области Савелий Пронин. Он дважды показал лучшее время в забегахна 1000 метров и третий результат на дистанции 500 метров. В итоговом зачёте подмосковному спортсмену не хватило 0,020 секунды, чтобы превзойти результат Устина Никулина из Челябинской области, занявшего первое место. На третью ступень пьедестала поднялся Иван Стариков из Кировской области.

​Первенство России по конькобежному спорту среди юниоров и юниорок в дисциплине «многоборье» проходило с 4 по 8 февраля в городе Москва. Турнир состоялся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта»

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.