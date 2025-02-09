Подмосковные конькобежцы стали победителями и призерами первенства России
Фото - © Союз конькобежцев России
Представители Московской области выиграли одну золотую и две серебряные медали на первенстве России по конькобежному спорту среди юниоров и юниорок в дисциплине «многоборье», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
Среди юниорок победу отпраздновала подмосковная спортсменка Ксения Сиразева. Она показала лучшее время во всех четырёх заездах многоборья (500+1000+500+1000 метров). Следом за ней расположилась ещё одна представительница региона — Мария Логинова. Она завоевала серебряную награду, показав на всех четырёх дистанциях третий результат. «Бронза» на счету Варвары Туровой из Челябинской области.
В соревнованиях среди юниоров вторым стал конькобежец из Московской области Савелий Пронин. Он дважды показал лучшее время в забегахна 1000 метров и третий результат на дистанции 500 метров. В итоговом зачёте подмосковному спортсмену не хватило 0,020 секунды, чтобы превзойти результат Устина Никулина из Челябинской области, занявшего первое место. На третью ступень пьедестала поднялся Иван Стариков из Кировской области.
Первенство России по конькобежному спорту среди юниоров и юниорок в дисциплине «многоборье» проходило с 4 по 8 февраля в городе Москва. Турнир состоялся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта»
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.