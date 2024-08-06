Подмосковные команды завоевали серебро в финале спартакиады учащихся по футболу

Команды юношей и девушек из Московской области стали серебряными призерами на финальном этапе XII летней спартакиады учащихся России 2024 года по футболу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В групповом этапе подмосковная команда девушек обыграла сборную Республики Татарстан (4-2), сборную Краснодарского края (3-0), сборную Ленинградской области (12-0) и сборную Пермского края (5-0). В финале соревнований представительницы Московской области встретились со спортсменками из Москвы. Соперницы смогли забить один гол в ворота подмосковной команды, и встреча закончилась со счетом 1-0 в пользу москвичек. В итоге девушки из Подмосковья заняли вторую ступень пьедестала почета.

На пути к финалу и призовым местам юношеская команда Московской области одержала серию побед над соперниками из Санкт-Петербурга (5-3), Свердловской области (1-0), Республики Удмуртия (5-0). Несмотря на одно поражение от хозяев турнира — представителей Краснодарского края (0-1), сборная Подмосковья прошла в финал, где встретилась с московскими футболистами. Исход матча решился не в пользу спортсменов Московской области, игра завершилась со счетом 3-2. Команда региона стала серебряным призером соревнований.

Девушки соревновались в городе Салават (Республика Башкортостан) с 26 июля по 3 августа. Юношеский турнир проходил с 28 июля по 5 августа в Краснодаре.

XII летняя Спартакиада учащихся по футболу проводилась в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.