Подмосковные команды одержали победы и потерпели поражения в национальных турнирах

Команды Московской области приняли участие в матчах чемпионатов России и Всероссийских соревнований по игровым видам спорта 24 и 25 января 2026 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

24 января в Уфе женская хоккейная команда «Торнадо» из Московской области победила «Агидель» со счетом 4:3 в регулярном чемпионате Женской хоккейной лиги. Эта победа стала первой для гостей в истории тематических «Ярких матчей», приуроченных к Международному дню женского спорта.

В тот же день волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» уступил «Ленинградке» из Санкт-Петербурга со счетом 0:3 в 19-м туре женской Суперлиги, но сохранил третье место в турнирной таблице. Баскетбольный клуб «Химки» проиграл «Динамо» из Грозного с минимальным отставанием — 64:69.

25 января гандбольный клуб «Чеховские медведи» на домашней площадке одержал победу над «СКИФ» из Краснодара со счетом 35:28 и занимает четвертое место в турнирной таблице после 17 игр. В этот же день хоккейный клуб «Химик» из Воскресенска выиграл у «Омских Крыльев» со счетом 3:0, оформив четвертую победу подряд в домашней серии и закрепившись в первой четверке.

В Молодежной хоккейной лиге «Атлант» из Московской области проиграл «Капитану» из Сочи со счетом 3:6 в выездном матче, который прошел в Балашихе.

Все матчи прошли в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.

«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев.