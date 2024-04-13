Подмосковные кикбоксеры победили в чемпионате и первенстве ЦФО по кикбоксингу

​Подмосковные спортсмены возглавили общекомандный зачёт на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по кикбоксингу, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Второе командное место заняла сборная Белгородской области, а замкнула призовую тройку команда из Рязанской области.

​Отметим, что турнир являлся отборочным на чемпионат и первенство России, которые пройдут с 16 по 23 мая в городе Каспийск.

​Чемпионат и первенство ЦФО прошли в Одинцовском городском округе с 1 по 4 апреля в дисциплинах лоу-кик, лайт-контакт, поинтфайтинг и сольные композиции. В соревнованиях приняли участие 500 спортсменов из 14 субъектов РФ. Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» н национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.

