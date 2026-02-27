Подмосковные хоккеисты стали победителями XIII зимней Спартакиады учащихся России

Сборная команда Московской области завоевала золотые медали XIII зимней Спартакиады учащихся (юношеской) России 2026 года в соревнованиях по хоккею 3×3 среди юношей, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Решающие встречи прошли 26 февраля. В полуфинале в упорной борьбе подмосковная команда одержала победу над сборной Москвы по буллитам со счетом 7:6, уступая по ходу встречи 1:6. В финальной встрече представители региона обыграли команду Санкт-Петербурга по буллитам со счетом 3:2, завоевав первое место в турнире.

XIII зимняя Соревнования Спартакиады учащихся России в дисциплине «хоккей 3×3» проходила с 24 по 27 февраля 2026 года в деревне Большой Суходол (Нижегородская область). В соревнованиях приняли участие команды из девяти субъектов Российской Федерации. Турнир проводился в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.