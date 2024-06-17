Подмосковные гребцы завоевали пять медалей на играх БРИКС

Спортсмены из Подмосковья в соревнованиях по гребному спорту в рамках Международных игр стран БРИКС в Казани завоевали две золотые и одну серебряную медаль. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В финальном заплыве женских парных четверок на дистанции 2000 метров золотой награды удостоилась представительница Подмосковья Анастасия Любич. В состав четверки сборной России также вошли: Мария Боталова, Кира Ювченко и Татьяна Усцелемова. Второй пересекла финишную черту сборная Белоруссии. И замкнул призовую тройку квартет спортсменок из Ирана.

​В соревнованиях восьмерок с рулевым среди женщин первое место заняла сборная России. В составе национальной команды выступила Виктория Луганская из Московской области. Также награда высшего достоинства досталась: Виолетте Зининой, Екатерине Глазковой, Анастасии Тихановой, Екатерине Севостьяновой, Елизавете Ковинлй, Марине Рубцовой, Валентине Плаксиной и Елизавете Крыловой. Следом за ними финишировала команда из Белоруссии. На третью ступень пьедестала поднялись представительницы Казахстана.

​В аналогичном мужском заплыве победу одержала восьмерка сборной Белоруссии. У россиян — серебро. В составе сборной выступали: подмосковный гребец Роман Ломачев, а также Иван Кладов, Илья Иванов, Павел Сорин, Олег Дудко, Алексей Воробьев, Илья Кондратьев, Артем Косов и Евгений Терехов. Почетное третье место заняла команда Узбекистана.

Ранее Анастасия Любич и Роман Ломачев завоевали по одной золотой и одной серебряной медали игр БРИКС.

​Таким образом, медали заключительного дня соревнований по гребному спорту увеличили количество наград в копилке спортсменов Московской области на Играх БРИКС до 31: 16 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых.

​Соревнования по гребле в рамках Игр БРИКС проходили с 13 по 16 июня в «Центре гребных видов спорта» города Казань.

​Игры БРИКС — ежегодные мультиспортивные соревнования между государствами-участниками экономической группы БРИКС. В рамках российского председательства в объединении БРИКС Игры 2024 года было решено провести в г. Казани. В столицу Республики Татарстан приехали более 4 тысяч спортсменов из 90 стран, чтобы разыграть медали в 27 видах спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.