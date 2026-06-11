Подмосковные гребцы выиграли 14 медалей на регате в Москве

Спортсмены Московской области завоевали 14 медалей на 65-й международной регате по академической гребле «Большая Московская регата — Кубок сильнейших», которая прошла с 3 по 8 июня. В соревнованиях участвовали более 1300 гребцов из шести стран, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В одиночке среди женщин в легком весе победила Екатерина Костюхина. Серебро в одиночке среди женщин завоевала Виктория Луганская. В двойке без рулевого среди девушек золото выиграла Александра Оленина в паре с Екатериной Киреевой из Калужской области, а Софья Крутикова и Мария Макарова стали серебряными призерами.

В четверке без рулевого среди девушек Оленина вновь поднялась на высшую ступень пьедестала в составе сборного экипажа. Серебро в этой дисциплине завоевал подмосковный квартет Софьи Крутиковой, Марии Макаровой, Валерии Леонидовой и Полины Беловой. В восьмерке с рулевым среди девушек еще одно золото в составе сборной регионов выиграли Александра Оленина, Полина Белова, Софья Крутикова, Мария Макарова и Валерия Леонидова.

Среди юниорок в восьмерке с рулевым золотые медали завоевали Милина Романова, Ксения Чуркина, Ксения Чернышова и Анастасия Середа в объединенном экипаже. В четверке без рулевого среди юниорок подмосковные спортсменки стали серебряными призерами. В соревнованиях парных четверок среди девушек Вероника Кутумова и Алена Бузыкина вместе с представительницами Тверской области взяли бронзу.

В женской восьмерке с рулевым золото выиграла Ольга Иноземцева, а Анна Кореневская стала бронзовым призером в составе другого экипажа. Среди мужчин Олег Дудко победил в двойке без рулевого вместе с Александром Слюсарем из Липецкой области и завоевал золото в четверке без рулевого в составе сборного экипажа.

Регата является одним из крупнейших и старейших турниров по академической гребле в России. В 2026 году она прошла в статусе Кубка сильнейших спортсменов в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.