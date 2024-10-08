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Подмосковные гонщики выступили на финальном этапе Кубка России по кольцевым гонкам

Спортсмены из Подмосковья выступили на заключительном этапе чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам. По итогам финального этапа все подмосковные гонщики сумели сохранить свои лидирующие позиции в общем зачете соревнований, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В зачетной группе «SMP GT4» Кубка России подмосковный пилот из городского округа Люберцы Андрей Солуковцев финишировал вторым в первой и второй гонках этапа. В третьей гонке ему не удалось пересечь финишную черту из-за досадного схода с дистанции. По итогам этапа Андрей Солуковцев занял третье место.

​В зачетной группе «Туринг-лайт» чемпионата России пилот из Королева Андрей Масленников, который к финальному этапу возглавил турнирную таблицу, по итогам двух гонок был лишь шестым. Однако набранных очков ему хватило, чтобы удержать золото чемпионата в своих руках.

​Еще один пилот из городского округа Королев — Алексей Несов, досрочно ставший обладателем Кубка страны, решил пропустить финальный этап в пользу другой гонки на выносливость на подмосковной трассе Moscow Raceway.

Результаты пока считаются предварительными. Полноценные итоги чемпионата и Кубка России будут опубликованы позднее.

​Финальный этап чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам 2024 для зачетных групп «Туринг-лайт» и «GT4» прошел 5 и 6 октября на автодроме «Крепость Грозная» в городе Грозный Чеченской Республики.

​Этапы чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

​Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.