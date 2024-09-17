Подмосковные гонщики победили на этапе чемпионата и Кубка РФ по кольцевым гонкам
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Спортсмены из Подмосковья на седьмом этапе чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам на трассе «Moscow Raceway» четырежды финишировали первыми и по одному разу на втором и третьем месте, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В первой гонке зачетной группы «SMP GT4» лучшее время показал Алексей Несов из городского округа Королев. По результатам квалификационного заезда он стартовал со второй позиции, однако с первых секунд ему удалось захватить и сохранить лидерство до конца гонки. На финише отрыв подмосковного пилота от ближайшего преследователя составил 2,5 сек.
Порядок старта во второй гонке определялся по итогам первой. Алексею Несову вновь не было равных. Представитель Королева сумел сохранить первое место до самого финиша.
В решающем заезде пилоты стартовали в обратном порядке относительно результатов квалификации. Алексей Несов начинал гонку с девятой позиции. Но уже через несколько кругов гонщик из Московской области вновь возглавил пелотон и оформил очередную победу. Таким образом, он стал победителем гонки и всего этапа. Также Алексей Несов в итоговом протоколе чемпионата России уверенно удерживает первую позицию с отрывом в 120 очков.
В другой зачетной группе — «Туринг-лайт», еще одному пилоту из Королева Андрею Масленникову, стартовавшему с восьмого места, удался невероятный прорыв на подиум. К экватору гонки обострилась борьба между лидерами, и подмосковный пилот обогнал сразу нескольких соперников, выйдя на четвертую позицию. На исходе 11 круга Андрей Масленников смог замкнуть лидирующую тройку и завершить заезд с бронзовым результатом.
Второй старт для королевского гонщика сложился еще удачнее. За три круга до финиша он успешно обогнал соперника, занимавшего вторую позицию. В этом заезде Андрей Масленников завоевал «серебро», а в турнирной таблице чемпионата страны поднялся на первое место.
И в зачетной группе «Спортпрототип CN 527 Shortcut» по результатам квалификации Кирилл Киракозов из городского округа Мытищи расположился на втором стартовом месте, Алексей Хаиров из Балашихи на третьем, а Сергею Ивлеву из Красногорска досталась восьмая позиция. На первом круге Алексей Хаиров в попытке сохранить лидирующую позицию едва не попал в аварию. Он смог вернуться в гонку, но откатился за пределы топ-10. Заезд возглавил другой подмосковный пилот — Кирилл Киракозов, а Сергей Иевлев замкнул тройку. Авария и эвакуация с помощью автомобиля безопасности за несколько минут до конца заезда сильно уплотнила пелотон. В плотном трафике гонщики фактически были вынуждены начинать заезд заново. Кириллу Киракозову по техническим причинам пришлось заехать в боксы и потерять лидерство, а Сергей Иевлев, воспользовавшись ситуацией, возглавил гонку. Но гонка была остановлена из-за очередной аварии с участием нескольких автомобилей. Победителем был объявлен Сергей Иевлев.
Для «Спортпрототипов CN» — это был финальный этап. По результатам Кубка России 2024 Алексей Хаиров остается на втором месте, Кирилл Киракозов — на четвертом, Сергей Иевлев — седьмой.
Предпоследний седьмой этап чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам состоялся с 13 по 16 сентября на трассе «Moscow Raceway» в Волоколамском округе.
Финальный этап чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам 2024 для зачетных групп Туринг-лайт и GT4 пройдет 4 и 5 октября на автодроме «Крепость Грозная» в Чеченской республике.
Этапы чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.
«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.