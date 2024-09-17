Подмосковные гонщики победили на этапе чемпионата и Кубка РФ по кольцевым гонкам

Спортсмены из Подмосковья на седьмом этапе чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам на трассе «Moscow Raceway» четырежды финишировали первыми и по одному разу на втором и третьем месте, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В первой гонке зачетной группы «SMP GT4» лучшее время показал Алексей Несов из городского округа Королев. По результатам квалификационного заезда он стартовал со второй позиции, однако с первых секунд ему удалось захватить и сохранить лидерство до конца гонки. На финише отрыв подмосковного пилота от ближайшего преследователя составил 2,5 сек.

​Порядок старта во второй гонке определялся по итогам первой. Алексею Несову вновь не было равных. Представитель Королева сумел сохранить первое место до самого финиша.

​В решающем заезде пилоты стартовали в обратном порядке относительно результатов квалификации. Алексей Несов начинал гонку с девятой позиции. Но уже через несколько кругов гонщик из Московской области вновь возглавил пелотон и оформил очередную победу. Таким образом, он стал победителем гонки и всего этапа. Также Алексей Несов в итоговом протоколе чемпионата России уверенно удерживает первую позицию с отрывом в 120 очков.

​В другой зачетной группе — «Туринг-лайт», еще одному пилоту из Королева Андрею Масленникову, стартовавшему с восьмого места, удался невероятный прорыв на подиум. К экватору гонки обострилась борьба между лидерами, и подмосковный пилот обогнал сразу нескольких соперников, выйдя на четвертую позицию. На исходе 11 круга Андрей Масленников смог замкнуть лидирующую тройку и завершить заезд с бронзовым результатом.

​Второй старт для королевского гонщика сложился еще удачнее. За три круга до финиша он успешно обогнал соперника, занимавшего вторую позицию. В этом заезде Андрей Масленников завоевал «серебро», а в турнирной таблице чемпионата страны поднялся на первое место.

​И в зачетной группе «Спортпрототип CN 527 Shortcut» по результатам квалификации Кирилл Киракозов из городского округа Мытищи расположился на втором стартовом месте, Алексей Хаиров из Балашихи на третьем, а Сергею Ивлеву из Красногорска досталась восьмая позиция. На первом круге Алексей Хаиров в попытке сохранить лидирующую позицию едва не попал в аварию. Он смог вернуться в гонку, но откатился за пределы топ-10. Заезд возглавил другой подмосковный пилот — Кирилл Киракозов, а Сергей Иевлев замкнул тройку. Авария и эвакуация с помощью автомобиля безопасности за несколько минут до конца заезда сильно уплотнила пелотон. В плотном трафике гонщики фактически были вынуждены начинать заезд заново. Кириллу Киракозову по техническим причинам пришлось заехать в боксы и потерять лидерство, а Сергей Иевлев, воспользовавшись ситуацией, возглавил гонку. Но гонка была остановлена из-за очередной аварии с участием нескольких автомобилей. Победителем был объявлен Сергей Иевлев.

​Для «Спортпрототипов CN» — это был финальный этап. По результатам Кубка России 2024 Алексей Хаиров остается на втором месте, Кирилл Киракозов — на четвертом, Сергей Иевлев — седьмой.

​Предпоследний седьмой этап чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам состоялся с 13 по 16 сентября на трассе «Moscow Raceway» в Волоколамском округе.

​Финальный этап чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам 2024 для зачетных групп Туринг-лайт и GT4 пройдет 4 и 5 октября на автодроме «Крепость Грозная» в Чеченской республике.

​Этапы чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.