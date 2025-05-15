Подмосковные гольфисты завоевали 4 медали на всероссийском турнире по гольфу

Спортсмены из Московской области удостоились двух золотых и двух серебряных наград всероссийских соревнований по гольфу «ФорестХиллс» среди юниоров в возрасте от 10 до 18 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

По итогам 3 дней турнира лучший результат показала гольфистка из Московской области Алиса Молоканова — 208 ударов (-8). Она стала победительницей в группе «Юниорки 17-18 лет». Второе место в данной категории заняла еще одна представительница Подмосковья Мария Маилян. Замкнула тройку призеров москвичка София Добролович.

Среди юниоров победу одержал подмосковный гольфист Марк Пучков. «Серебро» у Матвея Подольского из Москвы. Бронзовая награда на счету у Никиты Наслимова из Красноярского края.

​В группе «Девушки от 15 до 16 лет» судьба чемпионского титула решалась в переигровке между столичной спортсменкой Дарьей Булычевой и Александрой Сивовой из Московской области. По итогам противостояния удачливее оказалась москвичка, Александра Сивова расположилась на второй ступени пьедестала. Третье место заняла Анна Милицына, также представляющая Москву.

​Турнир состоялся с 12 по 15 мая в Дмитровском муниципальном округе на территории гольф-клуба «Форест Хиллс». В нем принимали участие 120 юниоров из 10 регионов РФ: Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Ростовская, Свердловская, Иркутская, Челябинская области, а также Красноярский и Краснодарский край.

​Соревнования проводились в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.