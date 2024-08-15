Подмосковные гандболисты стали победителями XII летней спартакиады учащихся

сегодня в 17:59

Сборная Московской области стала победителем соревнований по гандболу среди юношей в рамках XII летней спартакиады учащихся России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В полуфинальных матчах, на пути к пьедесталу представители Подмосковья разгромили сборную Краснодарского края со счетом 43:30. В финале команда Московской области встретилась с соперниками из Москвы. В упорной борьбе подмосковные спортсмены сумели завершить игру убедительной победой со счетом 38:26.

В рамках соревнований по гандболу среди юношей за призовые места боролись команды из 12 субъектов РФ: Московская область, Краснодарский край, Самарская область, Волгоградская область, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Москва, Астраханская область, Челябинская область, Ставропольский край, Саратовская область, Приморский край.

Турнир по гандболу среди юношей 2008–2009 годов рождения в рамках финального этапа XII летней спартакиады учащихся (юношеская) России 2024 года проходил с 6 по 14 августа в Астрахани.

XII летняя Спартакиада учащихся России 2024 года проводится по 51 видам спорта. Финальные соревнования пройдут в сентябре 2024 года.

Турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.