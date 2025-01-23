Подмосковные гандболисты одолели ставропольский «Виктор»

Во дворце спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова прошел первый домашний матч года в рамках SEHA — Gazprom League «Дивизиона Восток», в котором «Чеховские медведи» одолели ставропольский «Виктор» со счетом 31:26, сообщает пресс-служба администрации округа Чехов.

Матч начался неровно, но уже к перерыву гандболисты из м. о. Чехов заполучили комфортное преимущество. Во втором тайме гости пытались навязать борьбу, однако изменить итог встречи им не удалось.

«Должен сказать, что особенно в первом тайме много хороших моментов у нас получилось в защите. Мы не дали игрокам „Виктора“ зайти в свободную зону, когда они хотели это сделать. В нападении все удалось доиграть до хороших передач в линии, реализация была хорошая. Но все-таки отсутствие у «Виктора» очень важного для них игрока Мазурова сказалось на сегодняшней игре», — отметил главный тренер «Чеховских медведей» олимпийский чемпион Владимир Максимов.

Самым результативным игроком у команды из Чехова стал Дмитрий Кандыбин, который также был признан лучшим игроком матча.

Следующую встречу «Чеховские медведи» проведут на выезде в Перми 28 января, в рамках суперлиги чемпионата России.

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