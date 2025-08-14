Подмосковные гандболистки стали бронзовыми призерами летней Спартакиады молодежи

Женская сборная по гандболу заняла третье место в командном зачете VI летней Спартакиады молодёжи (юниорской) России 2025 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В составе команды региона выступали 16 спортсменок: Марина Арцер, Елизавета Болдырева, Виктория Гончарова, Татьяна Еремина, Елизавета Еленович, Александра Иванова, Милана Кветинская, Анастасия Корнейчук, Александра Крылова, Полина Ларионова, Анна Ободкова, Анастасия Пингачева, Ярослава Попова, Лерика Сайфулина, Диана Сюрсина и Анастасия Украинцева.

В групповом этапе команда региона обыграла соперниц из Астраханской и Ростовской областей и потерпела поражение от сборных Москвы и Самарской области. В ¼ финала гандболистки Московской области нанесли поражение представительницам Краснодарского края. В полуфинале команда Ростовской области взяла реванш и обыграла подмосковных девушек. Однако в решающем матче за третье место спортсменки Московской области отыгрались за поражение от соперниц из Самарской области и завершили турнир победой со счетом 39:34.

Александра Крылова стала лучшим игроком турнира и лучшим бомбардиром в составе символической сборной Спартакиады. Ярослава Попова также вошла в символическую сборную, как лучший левый крайний игрок.

Победителями спартакиады стали москвички, а на втором месте расположилась команда Ростовской области.

Соревнования по гандболу VI летней Спартакиады молодежи (юниорской) России 2025 года проходили с 4 по 14 августа в Астрахани в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».

В турнире приняли участие 160 спортсменок из 10 регионов РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.