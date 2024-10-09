Фото - © Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта

сегодня в 11:07

Подмосковные футболисты стали победителями турнира по мини-футболу в Турции

Игроки из Подмосковья в составе сборной России по мини-футболу 5 на 5 заняли первое место на международных соревнованиях среди слепых спортсменов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​По итогам турнира российский коллектив завоевал золотые медали. Второе место заняла команда футбольного клуба из города Анкара Cankaya. И замкнула призовую тройку сборная Турции.

​В составе национальной сборной России выступали спортсмены регионального центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта, чемпионы Европы, мастера спорта России международного класса Сергей Манжос, Никита Егоров, Денис Егоров и Андрей Тихонов.

​Международные соревнования по мини-футболу в формате 5 на 5 прошли со 2 по 6 октября в турецком городе Анталья. В турнире принимали участие слепые спортсмены категории «В1».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.