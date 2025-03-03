Подмосковные фигуристы стали победителями и призерами Кубка Федераций

Спортсмены из Подмосковья удостоились одной золотой и одной серебряной медали на финальных соревнованиях гран-при России «Кубок Федерации», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Среди юниорок лучший результат показала подмосковная фигуристка, победительница первенства России Елена Костылева. Ей удалось подняться с четвертого места после короткой программы на итоговое первое. Произвольную программу она откатала с пятью элементами ультра-си: двумя тройными акселями и тремя квадами — сольным тулупом, двумя сальховами в комбинации и каскаде. По сумме двух программ Елена Костылева набрала 230,34 балла. Следом за ней расположилась москвичка Алиса Двоеглазова — 229,06 балла. И замкнула тройку призеров еще одна столичная фигуристка Маргарита Базылюк — 220,04 балла.

​«Для меня неудачный прокат короткой программы не значит, что я должна по‑другому катать произвольную. Это случайность для меня, собралась и откатала произвольную абсолютно спокойно. Почему случилась бабочка? Из-под меня выехал конек, хотела взатяг сделать аксель. Это моя ошибка, нужно было просто крутить и сделать. Нужно работать над заходами и над дедакшеном в произвольной. В короткой убрали этот дедакшен, в произвольной заходы укоротили, сделали посложнее, но будем еще стараться укорачивать заходы. И конечно, я буду свой контент увеличивать и добавлять четверные», — поделилась эмоциями Елена Костылева.

​В танцах на льду серебряные награды завоевали представители Московской области Мария Фефелова и Артем Валов. По результатам двух прокатов они набрали 168,76 балла, уступив 5,5 балла дуэту спортсменов из Москвы Зое Пестовой и Сергею Лагутову. На третью ступень пьедестала поднялись Дарья Дрожжина и Иван Тельнов из Москвы — 166,67 балла.

​«Мы очень рады, что заняли второе место. Сохранить форму после первенства было несложно, тренировались как обычно. Много катали, тренировались. Мы довольны, провели сезон очень хорошо, добились всего, чего хотели. Будем готовиться к соревнованиям в Сочи, а потом конец сезона», — прокомментировали свое выступление Мария Фефелова и Артем Валов.

​Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Кубок Федерации» проходил с 27 февраля по 2 марта в городе Калуга.

Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.