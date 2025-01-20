Подмосковные фехтовальщики взяли 8 медалей по итогам первенства России

В финальный день первенства России по фехтованию среди юниоров и юниорок до 21 года подмосковные спортсмены завоевали золотую медаль в командных состязаниях рапиристок, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Финальным выступлением на первенстве России по фехтованию спортсменки из Подмосковья поставили красивую точку. В командных соревнованиях в составе первой сборной Московской области Ирина Зорина, Милана Левчук, Айла Мамедова и Стефания Часовникова завоевали золото. На втором и третьем местах в командных состязаниях рапиристок расположились спортсменки из Курской области.

Ранее Айла Мамедова и Милана Левчук заняли второе и третье места соответственно в личном первенстве турнира. Кроме того, подмосковные спортсмены, выступавшие в соревнованиях в дисциплине «шпага» среди юниоров и юниорок, принесли в копилку сборной Московской области пять медалей.

Таким образом, сборная Московской области завершила соревнования с восемью медалями в активе, среди которых два золота, два серебра и четыре бронзы.

В первенстве России по фехтованию принимали участие более 700 спортсменов из 35 регионов России. Соревнования проходили с 11 по 20 января 2025 года в Орле в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.