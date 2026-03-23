Подмосковные дзюдоисты выиграли 13 медалей в Смоленске

Спортсмены из Московской области завоевали 13 медалей на всероссийских соревнованиях по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. Турнир на призы ВФСО «Трудовые резервы» прошел 19–20 марта 2026 года в Смоленске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В турнире приняли участие более 154 спортсменов из 25 регионов России. Подмосковные дзюдоисты показали высокие результаты в разных весовых категориях.

Среди юниорок в весе до 52 кг Юлия Парамонова завоевала золото, Дарья Захарова — серебро. Екатерина Панкратова стала победительницей в категории свыше 78 кг, а Софья Беляева заняла второе место в весе до 70 кг.

У юниоров Ислам Седрединов победил в категории до 66 кг, Артем Габриелян в этом же весе стал бронзовым призером. В весе до 100 кг Иоанн Девяткин выиграл золото, Иван Москаленко — серебро, Дамир Губиев — бронзу. Бронзовые медали также завоевали Артур Саркисян (до 60 кг), Владислав Прохоров (до 81 кг), Артур Джагкаев и Сослан Кибизов (оба — до 90 кг).

Спортсмены представляют СШОР по единоборствам Московской области из Красногорска. Соревнования прошли в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.