Подмосковные «Чеховские медведи» стали обладателями Кубка по гандболу

​«Отмечу великолепную организацию турнира. Всем командам было максимально комфортно в Чехове. Мы рады, что к нам в Московскую область могут приезжать иностранные команды, чемпионы своих стран и показывать красивый гандбол. Отмечу еще, что так, как болеют в Чехове, не болеют ни в одном из городов России. Наши болельщики всегда бок о бок с командой сражаются за победу. Готовность к предстоящему сезону у своих игроков я бы оценил на ¾. Этот турнир как раз и выявил сразу несколько моментов, которые должны быть отточены до автоматизма. Особенно это касается игры в нападении — игроки пока не до конца считывают действия друг друга», — отметил главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов сразу после заключительной игры Кубка.

​В первом матче турнира подопечные Владимира Максимова со счетом 30:28 одолели гостей из «СКА-Минск». Во второй игре чеховцы нанесли поражение клубу «Каустик» из Волгограда. И в заключительном противостоянии Кубка губернатора подмосковные гандболисты со счетом 34:22 взяли верх над командой из Ирана — «Сепахан».

​«На этом турнире мы получили колоссальный международный опыт, особенно наши молодые игроки. Мы привезли молодой состав игроков, чтобы сделать акцент на их развитии и приобретении международного опыта в играх с лучшими иностранными командами. Благодарим за приглашение», — прокомментировал проведение турнира главный тренер команды «Сепахан» Шахад Мортаджи.​

Второе место на Кубке губернатора Подмосковья занял «СКА-Минск», а обладателями бронзовых наград удалось стать игрокам команды «Каустик». Всего в рамках турнира прошли шесть матчей. Все встречи состоялись на арене дворца спорта «Олимпийский» имени В. Максимова в городском округе Чехов.

​«Мы очень рады, удалось выиграть международный турнир. Получились отличные спарринги, очень полезные для нас. Играть было очень интересно, все команды замечательные. Спасибо огромное нашим болельщикам, их поддержка всегда ощущается, всегда придает нам сил. Впереди новый сезон, идем только за победами!» — поделился эмоциями игрок команды «Чеховские медведи» Александр Ермаков.

Кубок губернатора Московской области по гандболу прошел с 22 по 24 августа в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.