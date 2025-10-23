Подмосковные борцы завоевали три медали на первенстве мира

Представители Подмосковья завоевали три медали на первенстве мира среди юниоров и юниорок до 24 лет по спортивной борьбе. В копилке борцов региона серебро и две бронзы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В весовой категории до 55 кг борец Алибек Амиров занял второе место. В финале он уступил представителю Азербайджана. Третье место разделили спортсмены из Узбекистана и Индии.

«Бронзу» в весовой категории до 63 кг завоевал Дорджи Шунгурциков. Третье место он разделил со спортсменом из Египта. «Золото» и «серебро» у атлетов из Азербайджана и Молдовы соответственно.

Еще одну бронзовую медаль команде принес Максим Аверин в весовой категории до 97 кг. Его соседом по ступени пьедестала стал эстонский борец. Первое место занял представитель Украины, а на второй позиции — спортсмен из Казахстана.

Первенство мира среди юниоров и юниорок до 24 лет по спортивной борьбе проходит с 20 по 27 октября 2025 года в г. Нови-Сад (Сербия).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.