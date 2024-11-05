Подмосковные борцы завоевали 7 медалей на кубке РФ по грэпплингу

Представители Подмосковья удостоились 3 серебряных и 4 бронзовых наград на Кубке России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях среди мужчин единственную медаль для региона удалось выиграть Багомеду Магомедову из городского округа Лыткарино. Он выступал в дисциплине «грэпплинг-ги» в весовой категории до 100 кг.

Среди женщин в весе до 53 кг две серебряные награды на счету спортсменки из Наро-Фоминского городского округа Радомиры Останиной. Она стала финалисткой в двух разделах: «грэпплинг» и «грэпплинг-ги».

Также в категории до 90 кг по одной бронзовой медали в каждом из разделов Кубка страны завоевала Влада Бояхчиева.

​В весе до 58 кг в дисциплине «грэпплинг-ги» второе место заняла Ирина Чернышева, представляющая Раменский городской округ. В этой же весовой категории, но в разделе «грэпплинг» еще одна «бронза» в активе Екатерины Яр. Спортсменка тренируется в городском округе Лыткарино.

​Кубок России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги проходил с 1 по 4 ноября в Наро-Фоминском округе в спорткомплексе «Нара». Отметим, что турнир являлся отбором на чемпионат Европы.

Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.