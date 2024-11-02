Подмосковные борцы вольного стиля стали победителями и призерами чемпионата мира

Представители Подмосковья удостоились золотой и бронзовой медали на чемпионате мира по спортивной борьбе в неолимпийских дисциплинах, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В весовой категории до 92 кг не было равных двукратному олимпийскому чемпиону Абдулрашиду Садулаеву. Таким образом, он в шестой раз в карьере завоевал титул чемпиона мира.

В квалификационной схватке лидер сборной России, выступающий за Республику Дагестан и Подмосковье, одолел ключевого соперника из США — олимпийского чемпиона Девида Тейлора. В 1/8 финала Абдулрашид Садулаев взял верх над спортсменом из Азербайджана Абубакром Абакаровым. В четвертьфинале также был повержен немец Ларс Шаефле. В схватке за выход в финал россиянин одержал волевую победу над Камраном Гасемпуром из Ирана за несколько секунд до завершения встречи. И в заключительном противостоянии Абдулрашид Садулаев не оставил шансов грузинскому борцу Мириани Майсурадзе.

Другой российский спортсмен, выступающий за Московскую область, победитель первенства мира и Европы Иналбек Шериев завоевал бронзовую награду в весовой категории до 70 кг. В квалификации он победил представителя Германии Андре Кларка. Затем в 1/8 выиграл у азербайджанца Кянана Хейбатова. В четвертьфинале россиянин одолел Армана Андреасяна из Армении. И в полуфинальной схватке уступил японцу Аояги Ёшиносуке. Но в утешительной встрече за третье место Иналбек Шериев с разгромным счетом 10:0 оставил без места на пьедестале почета украинца Василия Шуптара.

Оба российских борца представляют Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области.

Чемпионат мира по вольной борьбе в неолимпийских весовых категориях состоялся с 28 по 31 октября в столице Албании городе Тирана.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.