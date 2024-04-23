Подмосковные борцы-классики завоевали 5 медалей на первенстве России

Спортсмены из Подмосковья выиграли одну серебряную и четыре бронзовых награды первенства России по греко-римской борьбе до 24 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В весовой категории до 60 кг второе место занял Михаил Шелякин. В финале он уступил представителю Санкт-Петербурга Динисламу Бамматову.

Бронзовые медали первенства страны завоевали Салим Казмахов в весе до 63 кг, Муслим Исаев в категории до 67 кг, Равдан Джуджинов в весовой категории до 77 кг и Алексей Милешин в категории до 97 кг.

«Каждый поединок на первенстве сложный. Мне пришлось в противостоянии со спортсменом из Дагестана приложить усилия в борьбе за третье место. Думаю, что на этот раз был лучше готов, чем в полуфинале, когда допустил ошибку и потерял право биться за золотую медаль», — поделился эмоциями Алексей Милешин.

​Сборная Московской области по греко-римской борьбе представлена спортсменами региональной Спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам.

​Первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет проходило с 18 по 22 апреля в городе Комсомольск-на-Амуре.

Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.