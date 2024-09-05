Подмосковные борцы-классики завоевали 2 медали на первенстве мира в Испании

Спортсмены из Подмосковья удостоились двух бронзовых наград на первенстве мира по греко-римской борьбе в Испании, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В наилегчайшей весовой категории до 55 кг на третью ступень пьедестала поднялся представитель Подмосковья Алибек Амиров. В схватке за «бронзу» ему удалось со счетом 10:0 взять верх над соперником из Азербайджана Рахимом Хасановым. В полуфинале турнира россиянин уступил победителю мирового первенства иранцу Али Ахмади Вафа, который в заключительной встрече одолел Исайю Кортеса из США.

​Еще один подмосковный борец Анатолий Аверин замкнул призовую тройку в рамках весовой категории до 97 кг. В утешительном финале за третье место он встретился с сербом Бранко Дукичем. Победа со счетом 7:3 досталась россиянину.

Всего российские борцы-классики на первенстве мира выиграли 7 медалей, из них две золотые, одна серебряная и четыре бронзовые.

​Турнир по греко-римской борьбе проходил со 2 по 4 сентября в испанском городе Понтеведра. До 8 сентября здесь же проводится первенство мира по вольной и женской борьбе, участие в которых принимают подмосковные спортсмены.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.