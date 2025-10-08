Подмосковные борцы-классики взяли три медали на Играх стран СНГ

Три медали в соревнованиях по греко-римской борьбе в рамках III Игр стран СНГ завоевали представители Подмосковья. В копилке команды «золото» и две «бронзы», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В весовой категории до 92 кг лучшим стал подмосковный борец Вадим Драгушан. В финальном поединке он одолел соперника из Белоруссии. Тройку лидеров замкнул представитель Узбекистана.

Бронзовым призером в весовой категории до 71 кг стал спортсмен Каймараз Арбаханов. Первое и второе места заняли атлеты из Азербайджана и Таджикистана соответственно.

Еще одну «бронзу» сборной России принес Арсен Кудаев, выступавший в весовой категории до 80 кг. Победителем стал спортсмен из Узбекистана. «Серебро» завевал азербайджанский борец.

Добавим, что сборная России по греко-римской борьбе завоевала три золотые, три серебряные и две бронзовые медали. III Игры стран СНГ по спортивной борьбе проходят с 5 по 9 октября 2025 года в Гяндже (Азербайджан).

На сегодняшний день в активе спортсменов из Московской области 18 медалей Игр стран СНГ, из которых 11 золотые, четыре серебряные и три бронзовые. Ранее представители региона успешно выступили на соревнованиях по бадминтону, каратэ, боксу, дзюдо, баскетболу и фехтованию.

Подмосковье на Играх представляют 22 спортсмена в девяти соревновательных дисциплинах: греко-римская борьба, дзюдо, фехтование, волейбол, баскетбол, каратэ, тхэквондо, бокс и бадминтон.

За период проведения Игр будет разыграно 246 комплектов медалей в 23 видах спорта. В этом году для участия в соревнованиях в Азербайджан приехали представители 13 стран мира, причем 5 из них не входят в состав СНГ: Турция, Куба, Кувейт, Пакистан, Оман, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Азербайджан и Россия. Делегация сборной России одна из самых представительных. В ее состав вошли 263 спортсмена. Больше лишь у хозяев Игр — сборной Азербайджана.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.