Подмосковные боксеры завоевали первое общекомандное место на чемпионате РФ

сегодня в 16:02

Спортсмены из Московской области завоевали 6 медалей чемпионата России по боксу среди мужчин 19-40 лет. По итогам турнира команда региона заняла первое общекомандное место, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Победителями национального чемпионата стали два боксера из Богородского округа. Володя Мнацаканян в весовой категории 48 кг и Константин Опольский в весовой категории 60 кг. Третье «золото» турнира команде принес Егор Плоцын из Одинцовского округа в весовой категории 92 кг.

Серебряную медаль в весовой категории +92 кг завоевал люберчанин Светослав Тетерин.

Две «бронзы» в общую копилку добавили боксер из Балашихи Виталий Бойцов в весовой категории 57 кг и представитель Электростали Одинамухаммад Одинаев в весовой категории 71 кг.

Боксер Светослав Тетерин награжден специальным призом «За волю к победе». По итогам чемпионата России 10 спортсменов Московской области вошли в состав национальной сборной.

Второе общекомандное место заняла сборная Краснодарского края, третье место у боксеров из Москвы.

Чемпионат России по боксу проходил в Иркутске с 2 по 12 октября. Участие в соревнованиях приняли 343 спортсмена из 65 регионов России.

Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.