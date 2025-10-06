Подмосковные боксеры завоевали две медали на III Играх стран СНГ

Представители Московской области стали обладателями двух медалей соревнований по боксу на III Играх стран СНГ. В копилке подмосковных спортсменов «золото» и «серебро», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В финальном поединке спортсменка Виктория Климова (Домодедово) была сильнее соперницы из Азербайджана и завоевала золотую медаль в весовой категории до 46 кг.

«‎Бой был самый сложный из всех трех, которые я провела на этих соревнованиях. Соперница удивила напором. Думали, что она будет чуть медленнее. Волнение, конечно, присутствовало. Тем не менее, в целом бой прошел удачно. Я очень благодарна всем тренерам нашей сборной, моему личному тренеру, родителям, которые подбадривали меня, и двум младшим братьям за поддержку. Слышала, как болела за меня наша команда на трибунах. И мальчики, и девочки. Это очень дорогого стоит»‎, — прокомментировала Виктория Климова.

В мужских финалах в весовой категории до 63 кг Давид Карабабаев (Чехов) завоевал серебряную медаль. В итоговом поединке он встретился с соперником из Узбекистана, однако уступил по очкам.

Таким образом, на сегодняшний день в активе команды Московской области восемь медалей, из которых пять золотые и три серебряные. Ранее представители региона успешно выступили на соревнованиях по бадминтону в рамках Игр стран СНГ, завоевав четыре «золота» и два «серебра».

Соревнования по боксу в рамках III Игр стран СНГ в Евлахе (Азербайджан) проходили с 29 сентября по 5 октября.

За период проведения Игр будет разыграно 246 комплектов медалей в 23 видах спорта. В этом году для участия в соревнованиях в Азербайджан приехали представители 13 стран мира, причем 5 из них не входят в состав СНГ: Турция, Куба, Кувейт, Пакистан, Оман, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Азербайджан и Россия. Делегация сборной России одна из самых представительных. В ее состав вошли 263 спортсмена. Больше лишь у хозяев Игр — сборной Азербайджана.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.