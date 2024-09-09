Подмосковные боксеры завоевали 12 медалей на Всероссийских соревнованиях

сегодня в 17:58

Восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые награды в активе спортсменов из Московской области на Всероссийских соревнования по боксу РФСО «Спартак», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Победителями турнира среди женщин 19-40 лет стали: Юлия Чумгалакова в весовой категории до 50 кг, Полина Спирина в весовой категории до 54 кг (обе спортсменки представляют г. о. Домодедово) и Любовь Макеева из округа Клин в весовой категории 57 кг.

Золотые медали в соревнованиях среди мужчин 19-40 лет завоевали: Хасан Салохидинов (весовая категория 54 кг, Королев, СШОР по боксу), Богдан Лежнев (весовая категория 60 кг, Подольск), Борис Шикунов (весовая категория 63,5 кг, Подольск, СШОР по боксу), Арцруни Хачатрян (весовая категория 67 кг, Люберцы и Подольск), Сергей Оганисян (весовая категория 80 кг, Люберцы).

Единственное «серебро» в активе Андрея Максименко из Подольска в весовой категории 75 кг.

Бронзовыми призерами соревнований стали: Асрор Акпарходжаев из Королева в весовой категории 63,5 кг, Иван Нушкин из Балашихи в весовой категории 75 кг (оба спортсмена представляют СШОР по боксу) и Теймураз Набиев в весовой категории 86 кг из Чехова.

По итогам проведенных поединков сборная Московской области в неофициальном общекомандном зачете заняла первое место.

Победители турнира получили путевку на чемпионат России по боксу, который пройдет с 3 по 12 октября в Иркутске.

Всероссийские соревнований РФСО «Спартак» прошли с 3 по 8 сентября в Люберцах. В турнире приняли участие 130 боксеров из 24 субъектов РФ.

Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.