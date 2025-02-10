Подмосковные боксеры выиграли более 20 медалей на Всероссийских соревнованиях

Подмосковные спортсменки завоевали 22 медали на Всероссийских соревнованиях общества «Динамо» по боксу среди девушек и юниорок. В копилке команды региона восемь золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых наград, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Победителями турнира стали Елизавета Алейникова (70 кг, Клин) в соревнованиях среди девушек 13-14 лет, Виктория Багдасарян (60 кг, Павловский Посад) и Ирина Явнова (75 кг, Орехово-Зуево) среди девушек 15-16 лет, Арина Гридчина (63 кг, Серпухов), Анна Меечко (66 кг, Ногинск) и Ксения Егоркина (70 кг, Клин) среди юниорок 17-18 лет, а также Ульяна Шакалова (57 кг, Серпухов) и Ангелина Ротань (60 кг, Дмитров) среди юниорок 19 — 22 лет.

«Серебро» всероссийских соревнований завоевали: Александра Зборовская (48 кг, Ногинск) и Ирина Левшина (60 кг, Клин) среди девушек 13-14 лет, Арина Лебедева (50 кг, Серпухов) и Ангелина Верченко (54 кг, Ивантеевка) среди девушек 15-16 лет, а также Алеся Патлай (48 кг, Подольск), Мария Орил (54 кг, Дмитров), Кира Леонова (60 кг, Серпухов, Лосино-Петровский) и Варвара Алексеева (66 кг, Орехово-Зуево) среди юниорок 17-18 лет.

Бронзовыми призерами состязаний стали Алиса Кирьякова (44 кг, Клин) и Виктория Ерохова (44 кг, Серпухов) среди девушек 13-14 лет, Анастасия Соснова (57 кг, Балашиха) и Алина Бадалова (57 кг, Раменское) среди девушек 15-16 лет и Алена Артамонова (48 кг, Дмитров) и Анфиса Арзамазова (52 кг, Шатура) среди юниорок 17-18 лет.

По итогам данных соревнований 16 подмосковных спортсменок завоевали путевки на первенства России.

Соревнования прошли с 3 по 9 февраля в Собинке (Владимирская область). В них приняли участие 163 спортсменки из 20 регионов России. Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.