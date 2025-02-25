Подмосковные боксеры стали призерами матчевой встречи в Лужниках

Матчевая встреча «Московская область vs Москва», посвященная ветеранам боевых действий и 80-летию победы в Великой Отечественной войне, завершилась дружеской ничьей со счетом 5:5, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В соревнованиях приняли участие победители и призеры первенств и чемпионатов Европы. В весовой категории до 54 кг подмосковный боксер Хасан Салохидинов одолел Нурислама Женишьекова. В весе до 63,5 кг Нестор Джанба взял верх над столичным спортсменом Егором Чернушевичем.

В категории до 71 килограмма Леон Курчиев отпраздновал победу над Глебом Поцекулой. Затем, в весе до 80 килограммов Андрей Егоров нанес поражение Григорию Абионяну. И Темур Худоян победил Даниила Муравьева. Бой проходил в весовой категории до 92 кг.

​Также за сборную Московской области выступали: Назар Назаров, Артем Палюткин, Даниил Хоружий, Кирилл Ерофеев и Владислав Комаров.

В качестве почетных гостей на турнире присутствовали: олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, руководитель федерации бокса Московской области Александр Лебзяк, Герои РФ Александр Головашкин и Алексей Волосков, а также более 30 военнослужащих, задействованных в специальной военной операции.

​Матчевая встреча «Московская область vs Москва» прошла 22 февраля в академии бокса в Лужниках. Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.