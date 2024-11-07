Подмосковные бобслеисты завоевали золото Кубка РФ в Сочи

сегодня в 18:28

Экипаж спортсменов из Московской области — Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев — удостоился первого места на Кубке России по бобслею, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Тандему представителей Московской области не было равных в заездах двоек. Второе время показали Алексей Стульнев из Красноярского края и Илья Малых из Москвы. Замкнули тройку призеров краснодарские спортсмены Кирилл Голубев и Алексей Кислица.

Вторая подмосковная двойка — Степан Дубинко и Александр Ефимов — завершила свое выступление в шаге от пьедестала — на 4 месте.

​Кубок России по бобслею и скелетону проходит с 1 по 7 ноября в городе Сочи на горнолыжном курорте Красная Поляна.

Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.