Подмосковные бобслеисты завоевали две медали Кубка России. В активе команды региона золотая и бронзовая награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортсмены Ростислав Гайтюкевич и Александр Ефимов завоевали Кубок России в соревнованиях среди мужских двоек. Отметим, что престижный трофей в этой дисциплине отправляется в Московскую область уже седьмой раз подряд. Экипаж Степана Дубинко и Алексея Лаптева из Подмосковья замкнул тройку лидеров в этом виде соревнований. «Серебро» — у команды Краснодарского края.

Напомним, что ранее подмосковные бобслеисты стали обладателями четырех золотых медалей на первенстве России.

Кубок России по бобслею и скелетону проходит на олимпийской санно-бобслейной трассе в Сочи с 1 по 8 ноября 2025 года в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.